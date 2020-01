Nantes-Bordeaux : qu’en disent les chiffres ?

Disputée dimanche à 17h00, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, la rencontre classique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux revêt d’une importance primordiale pour le FCGB. Positionnés en 13èmes position à seulement 6 points des places européennes mais aussi 8 de la zone rouge, les marine-et-blanc peuvent en effet faire la bascule du bon côté en cas de succès, comme voir leur démons resurgir rapidement en cas de défaite. Un contexte plus que particulier donc, qui devrait ajouter un peu de piment à une affiche qui n’en manquait déjà pas, et qui s’annonce compliquée à aborder pour les hommes de Sousa.

Comme le montrent les chiffres du site Footballformlabs depuis l’entame de la saison, les Bordelais n’arrivent effectivement pas à grand-chose lorsqu’il s’agit d’affronter un membre du haut de classement, vainqueurs d’une seule de leurs 5 rencontres jouées face à des adversaires du Top 6, aucune en trois déplacements. Bien qu’ils forment la septième meilleure formation en voyage cette saison en L1, avec 12 points pris sur 30 possibles, Benoît Costil et ses coéquipiers devront donc être solides sur la pelouse nantaise, s’ils souhaitent regarder davantage vers le haut que vers le bas du classement au terme de la rencontre.

Alors que les bookmakers ne sont clairement pas en faveur des Bordelais sur ce match, une statistique laisse toutefois présager un beau scénario dimanche : Bordeaux n'a perdu que 2 de ses 12 derniers voyages du côté de la Beaujoire. Après l'avoir emporté au match aller au Matmut Atlantique (2-0), Yacine Adli et autres Josh Maja savent donc que tout reste possible, et que les chiffres ne restent parfois que des chiffres. Aux Marine-et-Blanc de les faire mentir donc, en vue de vivre une deuxième moitié de saison plus sereine. Ce qui ne sera clairement pas du luxe, au vu de la première partie.