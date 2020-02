Les féminines des Girondins en démonstration à Soyaux à la mi-temps (0-3)

Dans ce derby, ce sont les joueuses des Girondins de Bordeaux qui se montrent dangereuses dès la 3ème minute, avec un face à face entre Khadija Shaw et le gardienne de Soyaux ; c’est repoussé. Ce n’est que partie remise puisque sur une frappe trop croisée, Ouleymata Sarr sert finalement Viviane Asseyi qui ouvre le score en taclant (5ème). Il s’agit du 12ème but cette saison pour l’attaquante internationale française. 13ème minute, Khadija Shaw déborde la défenseuse de Soyaux et croise parfaitement sa frappe pour doubler la mise (2-0). Un but inscrit trois mois après son dernier. 33ème minute, Ouleymata Sarr dans la surface réalise un petit lob au-dessus de la gardienne et inscrit le troisième but (0-3).

Une partie largement dominée par les bordelaises, sous le contrôle de Corinne Diacre venue assister à la rencontre.