Kwaku Mawuli Avorgah : « Tout ceci n’est qu’un jeu juridique pour se protéger plus tard devant l’UEFA et la FIFA. Nous allons saisir la justice, si Bordeaux ne nous répond pas »

Kwaku Mawuli Avorgah, l’agent de Thibault Klidje, nouveau joueur des Girondins de Bordeaux jusqu’en 2023, a tenu à répondre aux propos de son joueur sur Africa Top Sports. Pour rappel, juste avant cette interview, Kwaku Mawuli Avorgah s’était exprimé sur notre site (lire ICI) s’affirmant être l’agent officiel du jeune bordelais.

En même temps que vos propos sur Thibault Klidje, une interview du joueur est sortie, ce dernier expliquant qu’il a reçu de « nombreuses intimidations » de son agent togolais, sans vous citer, mais l’on devine qu’il parlait de vous ?

J’ai lu l’interview de Klidje Thibault. Je pense d’ailleurs qu’il s’agit d’une sortie médiatique organisée par la bande de Souleymane Cissé, l’un des dirigeants de Bordeaux, et le représentant de Sportback Agency, Youcef Boudjemai. Klidje Thibault n’est pas notre tout premier joueur, et ce n’est pas la première fois que nous transférons un joueur à l’étranger. Pourquoi parler alors d’intimidations, quand il signait avec l’Espoir FC de Zio et à Gomido de Kpalimé, était-il intimidé, pourquoi ce serait aujourd’hui que nous l’aurions intimidé ? Nous avons représenté et négocié le contrat de son coéquipier en Equipe nationale espoirs Balgou Yendoutie, qui a signé en Europe, même pas une mouche n’a entendu de bruit durant les négociations, et ceci par deux fois. Bref, c’est pour vous dire que si toutes les conditions sont normales, réunies, claires, sans pratiques illicites, opaques, mafieuses, le transfert s’effectue en toute douceur, sans de vaines polémiques.

Parce que le joueur parle également d’une signature « contre sa volonté » au TP Mazembe. Qu’en est-il réellement ?

Klidje parle d’intimidation, je ne sais à quoi il veut se référer. Bien avant son départ pour le test à Bordeaux, lui et moi discutions de l’intérêt de trouver un championnat intermédiaire, ce qui devait lui permettre de progresser molo-molo, comme le parcours de ses aînés Djene Djakonam aujourd’hui joueur de Getafe, et Fo Doh Laba actuel buteur avec Al-Ain aux Emirats, et il était partant pour le projet du TP Mazembe au cas où l’offre concrète tombait. Dès son retour du test de Bordeaux fin mai 2019, c’était histoires sur histoires que j’ai reçues de la part de Youcef Boudjemai de Sportback et Souleymane Cissé. Tantôt ton gamin n’est pas bon, pas solide, tactiquement et physiquement il est trop moyen pour faire grande carrière en France, tantôt ‘les jeunes du centre de formation de 16-17-18 ans sont nettement meilleurs que ton joueur’, tantôt ‘c’est nous allons trouver une solution pour le faire venir à Bordeaux sans tenir compte du volet sportif du joueur’. Ou encore on me demande de venir en Côte d’Ivoire avec le joueur pour signer un contrat avec un club de D2 ou D3 là-bas, avant un transfert du joueur vers Bordeaux. Après j’apprends que Klidje Thibault a accepté leur proposition de s’engager dans un premier temps avec le club Mbila Sport, qui évolue en D3 amateur au Congo Brazzaville précédant le transfert vers Bordeaux. Pas y aller pour forcement jouer bien sûr, mais à d’autres fins. Dans cette interview le joueur parle de sa signature au Congo, ce qui lui a permis d’avoir une prime de signature et s’occuper des siens. Dites-moi en toute logique quel club de D3 à Brazzaville est capable d’acheter un billet d’avion à un joueur international, quel club de D3 amateur est capable de payer une prime de signature de 200-250€ à un joueur étranger ? Il dit qu’il est parti jouer à Brazzaville, de quelle compétition parlait-il, et il y fit combien de jours d’ailleurs à Brazzaville ? Ils n’ont qu’à venir nous éclairer… N’est-ce pas à Lomé où il s’entrainait tout le temps, avec le centre Planète-Foot, et jouait quelques matches amicaux ? Tout ça la permettez-moi de vous signifier que ce sont des histoires vides de sens, bref des conneries.

Avez-vous eu depuis cet article des contacts avec l’agence Sportback, les Girondins de Bordeaux ou Souleymane Cissé ?

Sincèrement, Youcef Boudjemai avec qui j’ai discuté, en présence de Souleymane Cissé, à table à l’hotel le 2 février à Lomé, ne me répond plus depuis des semaines. Ils ignorent mes appels également. J’ai l’impression que sa gourmandise expliquerait mieux cette attitude, à vouloir coût que coût déposséder l’agence MIG de tous nos revenus. Quant aux dirigeants de Bordeaux, ils ne m’ont jamais envoyé de proposition concrète, officielle, pour la signature de mon joueur Klidje Thibault, comment peut-il se permettre de dire que son agent l’a empêché de signer à Bordeaux ? Je lui avais signifié clairement que je n’avais jamais reçu d’offre concrète de Bordeaux suivant des ‘essais concluants’ et je lui avais même donné le feu vert de communiquer avec Youcef et Souleymane, pour lui envoyer l’offre de Bordeaux, offre pour qu’on aurait dû étudier ensemble et signer. Jamais on ne lui envoya pareille offre. La mauvaise foi des dirigeants du club Bordeaux ; par deux fois j’ai envoyé un courrier électronique aux Girondins en leur demandant de me communiquer en toute clarté leurs intentions, leur décision prises après les essais de mon joueur. Ils ne l’ont jamais fait mais pourtant ils se sont organisés en bandes de grands malfaiteurs, à faire des magouilles pour faire transiter mon joueur dans mon dos par une ‘‘petite équipe’’ de D3 à Brazzaville, et le signer finalement à Bordeaux. Quelles sont ces pratiques mafieuses-là qui appauvrissent les clubs africains de même que les agents africains ?! Quelles sont ces pratiques mafieuses, opaques pour déposséder les clubs africains de leurs indemnités et des agents africains de leurs rémunérations qui devraient leur revenir de droit ? Pourquoi ce silence de Bordeaux, leur refus de répondre à mes courriers, pourquoi ? N’est-ce pas des preuves que les Girondins de Bordeaux sont complices de toutes ces magouilles ? Leurs comportements ne traduisent-ils pas la preuve qu’ils cautionnent tout ce qui se passe ?! Auraient-ils promis une somme à Klidje Thibault dans le montant de transfert à verser sur le compte bancaire de Mbila Sport FC ?

Quelles suites allez-vous donner à cette affaire ? Allez-vous faire valoir que vous êtes contractuellement l’agent du joueur ?

J’ai encore les messages et des enregistrements audio de nos échanges avec Souleymane Cissé et Youcef Boudjemai. J’ai contacté Souleymane Cissé, je réclame ce qui devrait revenir à notre agence MIG dans l’affaire, suivant la signature de notre joueur aux Girondins de Bordeaux. J’attends de Souleymane Cissé et Bordeaux les copies de tous les contrats, documents signés par mon joueur Klidje Thibault avec Mbila Sport et ensuite avec Bordeaux, vu que je suis son représentant légal. Par ailleurs, pour sauver leur peau, Souleymene Cissé de Bordeaux et Youcef Boudjemai de l’agence Sportback ont eu l’ingénieuse idée de faire signer à Thibault un mandat de représentation avec un avocat pour le représenter devant Bordeaux. Tout ceci n’est qu’un jeu juridique pour se protéger plus tard devant l’UEFA et la FIFA. Klidje dans son interview disait que les agents français ont reculé vu le comportement de son agent togolais, voyez-vous que juste après la publication officielle du transfert, le site Transfermarkt indiquait Sportback comme agence de Klidje Thibault… Cela prouve que cette agence, Youcef Boudjemai & Co, ont tout concocté en complicité avec les dirigeants bordelais. Comment Souleymane Cissé pourrait-il dire qu’il n’a jamais su que j’étais, et suis toujours, l’agent légal du joueur… Comment… ?! Nous allons saisir la justice, si les dirigeants des Girondins Bordeaux ne nous répondent pas, notre avocat se chargera du dossier pour formuler une plainte et faire valoir nos droits.

Nous sommes toujours disposés à recueillir un droit de réponse des Girondins de Bordeaux, Souleymane Cissé ou Sportback si ceux-ci le souhaitent.