Kwaku Mawuli Avorgah : « C’est de l’escroquerie organisée »

Interview

Kwaku Mawuli Avorgah, de l’agence MiG Mak International Group, agent de joueurs licencié par la FTF Fédération Togolaise de Football, nous a fait un point concernant sa situation avec les Girondins de Bordeaux, qui ne daignent pas répondre au sujet de son mandat de représentation de Thibault Klidje, nouveau bordelais jusqu’en 2023. Celui qui s’estime être l’agent officiel du jeune girondin dénonce un « transfert-relais » réalisé en amont de la transaction avec le FCGB, et surtout un silence de la part de la direction bordelaise depuis de nombreuses semaines, alors qu’il se dit avoir apporté les documents demandés par celle-ci. Pour lui, cela va trop loin, et la FIFA a été saisie.

Nous nous étions quittés alors que vous n’aviez pas de nouvelles des Girondins de Bordeaux concernant Thibault Klidje, où est-ce que vous en êtes ?

Nous sommes en avril et je n’ai toujours pas été payé. En traitant avec un club comme Bordeaux, je pensais traiter avec des personnes dignes de confiance et de bonne moralité. En réalité, je traitais en toute ignorance avec des personnes malhonnêtes et habituées à effectuer des actes malsains dédaigneux. Leur objectif étant de s’accaparer de mes droits concernant mon joueur.

Sur le site Transfermarkt, alors qu’il était mentionné « Sportback », cela a été transformé en « famille ». Qu’est-ce que cela signifie ?

J’avais collaboré avec Sportback en 2019 pour que mon joueur puisse passer des tests à Bordeaux. La collaboration a pris fin quand j’ai refusé l’idée du transfert-relais. Au lendemain de l’annonce officielle du recrutement du joueur Klidje Thibault à Bordeaux, sur le site de Transfermarkt on pouvait lire clairement que Sportback était l’agence représentant Klidje Thibault. Vu que juste au lendemain du transfert naissaient beaucoup de polémiques de mauvaise odeur sur le feuilleton transfert de Klidje Thibault, l’agence Sportback voyant sa réputation en jeu s’est vite décidée de changer les données : <<Famille>> apparaît dès lors en tant qu’agent de Klidje Thibault en remplacement de <<Sportback>>.

Avez-vous pu vous entretenir avec Eduardo Macia et Souleymane Cissé, et que vous ont-ils dit ?

Contrairement à ce que je croyais, les échanges avec Eduardo Macia sont très très loin de porter leurs fruits vis-à-vis de mes réclamations. Quant à Souleymane Cissé, les mots me manquent. Je ne cesse de lui rappeler que je veux mon argent. Mais à voir les choses vu qu’il a le support des gens de son club dans le deal, tout comme lui-même me le disait, il s’en fiche pas mal de moi. C’est clair que les gens qui se sont accaparés de mes droits, de ma commission, ne veulent rien me céder. C’est de la pure malhonnêteté. De l’escroquerie organisée à travers le transfert-relais via le club Amical Mbila Sport de Brazzaville, D3 amateur, au Congo.

Et selon vous, pourquoi ce silence maintenu par les dirigeants bordelais malgré que vous leur auriez envoyé les copies des contrats qu’ils vous ont demandées ?

C’est clair. Souleymane Cissé est en complicité avec des gens là-bas. J’ai envoyé un courrier à la FIFA tout récemment et par deux fois la FIFA m’a répondu dans un très bref délai. Et quant à Bordeaux, aucune réponse depuis bientôt 7 semaines.

Vous pensez toujours qu’il y a eu un « transfert-relais », chose totalement illégale dans le football aujourd’hui ?

Oui, évidemment. Sinon, comment pourriez-vous expliquer qu’un joueur puisse rejeter des offres de plusieurs clubs professionnels et accepter plutôt de signer avec Amical Mbila Sport, un club amateur de D3 au Congo Brazzaville ? C’est incroyable ! Pour quelles raisons normales aurait-il accepté d’aller en D3 à Brazzaville ? Ce club n’a même pas les moyens de lui payer un billet d’avion et une prime à la signature. Il faut que les autorités françaises et la FIFA interviennent sur ce dossier.

Plusieurs autres cas ont été évoqués comme celui de Naoufel Khacef, ou encore plus récemment Abdel Jalil Medioub. Pensez-vous qu’il y ait des histoires peu traditionnelles au niveau des transferts de jeunes prometteurs à Bordeaux ?

Donc il y a des cas de transferts d’autres joueurs et surtout de leurs agents victimes de pareilles situations ?! Si tel en est le cas, vraiment là c’est un grand complot au sein de ce club. Sûrement… Sinon comment se fait-il que c’est avec les dirigeants actuels des Girondins de Bordeaux qu’arrivent toutes ces choses ? Donc là, quelque chose ne va pas. La mauvaise foi, les pratiques opaques, illégales, les conflits d’intérêts personnels ne seraient-elles pas les choses prédominantes dans ce club ? Vraiment je suis choqué de voir ceci. On dirait qu’à Bordeaux c’est la norme : faire l’opposé de ce qui devrait être fait.

Quelle sera la suite pour vous et quelles sont les démarches que vous avez entreprises ?

Bordeaux m’a demandé d’envoyer les copies des contrats me liant au joueur pour être régularisé. Mais malheureusement depuis sept semaines, aucune nouvelle. Vu qu’ils se sont accaparés de ce qui devrait me revenir de droit, ils préfèrent rester silencieux. J’ai saisi la FIFA et la fédération togolaise pour que justice soit faite. Ce genre de pratiques et ce genre de personnes n’ont pas leur place dans le football.