Consultation (9000 votants) : le nouveau logo ne fait pas vraiment “l’unanimité”, du moins dans le sens où Frédéric Longuépée l’entend

Vous avez été très nombreux à répondre à notre sondage sur quelques jours, près de 9000, et nous vous remercions grandement. Cela nous permet de donner un sens à cette consultation sur la nouveau logo des Girondins de Bordeaux.

Frédéric Longuépée avait assuré que celui-ci, montré à plusieurs personnes, avait fait “l’unanimité” dans le bon sens du terme (lire ICI). Il semblerait que ce soit bel et bien une unanimité, mais à l’opposée de ce que l’on nous présente. Tour à tour, les personnes ayant vu ce logo en avant-première ont démenti l’avoir validé. A l’image de Patrick Gomez en ce qui concerne le Conseil des membres (lire ICI), puis l’ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian (lire ICI), sans oublier les anciens joueurs qui n’ont en fait pas été consultés du tout (lire ICI le témoignage d’Alain Giresse).

Place aux résultats :

69% le trouvent ignoble

15% le trouvent “pas si moche”, mais nuancent en expliquant que les “codes sont erronés”, et qu’il manque “des symboles”

11% le trouvent moche, expliquant que le coût pour celui-ci (et tout ce qu’il comporte) est excessif

3% estiment que ce n’est pas leur priorité, et que seul le sportif les intéresse

2% enfin le trouvent magnifique : “moderne et au goût du jour”

Est-ce qu’on ne nous prendrait pas (un peu, beaucoup) pour des cons ?

Il est à noter, comme nous l’avions décrit lors de l’annonce de ce sondage, que chaque votant avait un vote unique, et qu’il était absolument impossible de voter une seconde fois. Nous le certifions et l’assurons.

Que pensez-vous du nouveau logo du Football Club des Girondins de Bordeaux ? Ignoble. Bordeaux mis en avant au lieu de Girondins, chevron et non plus scapulaire, absence des croissants de la ville... Irrespectueux ! (69%, 6 127 Votes)

Il n’est pas si moche, mais ses « codes » sont erronés et il manque des symboles (15%, 1 306 Votes)

Moche esthétiquement, des gens sont payés pour ça ! Je fais le même avec Paint (11%, 988 Votes)

Je m’en fous, tout ce qui m’intéresse c’est le sportif, et l’équipe ! (3%, 306 Votes)

Il est magnifique ! Moderne, au goût du jour, je le valide ! (2%, 202 Votes) Total Voters: 8 929