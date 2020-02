Brest-Bordeaux : une histoire compliquée

Si les Girondins ont su conserver leur invincibilité face à l’OM le week-end dernier, confirmant leur présence dans le Top 10 de la Ligue 1, les hommes de Paulo Sousa pourraient avoir du mal à poursuivre sur leur lancée cette semaine à Brest.

Alors que le spécialiste Sportytrader et les bookmakers sont d’accord pour dire que cette rencontre pourrait être compliquée en Bretagne pour le FCGB, l’histoire ne plaide également pas en la faveur des Aquitains, généralement mis à mal par le SB29.

Déjà battus cette saison sur la pelouse de Francis Le Blé – 2-0 en Coupe de la Ligue – les champions de France 2009 n’ont ainsi battu les Brestois qu’à deux reprises en matchs officiels sur un total de huit duels, dont deux des trois derniers ont été remportés par les hommes du président Denis Le Saint. Autant dire que les chiffres ne sont pas très optimistes pour le club, à l’heure de se déplacer dans le fin fond du Finistère.

Positionnés à seulement quatre unités des places européennes, grâce notamment au faible rythme imposé devant, Jimmy Briand et autres Rémi Oudin devront donc sortir le grand jeu ce mercredi, s’ils souhaitent conserver l’espoir de retrouver l’Europe en 2020-2021. Quatorzièmes au classement et formant l’une des équipes les plus agréables à suivre de la saison, les Brestois n’ont eux rien à perdre.