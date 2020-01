[Avant Nantes-Bordeaux] « Si j’étais Paulo Sousa », by Guillaume

Lors de la conférence d’avant match ce vendredi, Paulo Sousa a appuyé sur la notion d’engagement avant celle du talent. Essayons de rentrer « dans la tête de Paulo Sousa » et imaginons ses principes fondateurs pour un changement de mentalité durable.

Quelle équipe bâtir à Nantes à partir de ces nouvelles fondations ?

1 – Principe 1 – Remettre le bleu de chauffe pendant 90 minutes !

Au détriment du jeu ?

Dans le cas d’une équipe de guerrier et d’une confirmation du 3-5-2 le retour de Maxime Poundje pourrait se confirmer à gauche si Benito glisse dans l’axe. Mais malgré un Mexer touché cette semaine à l’entrainement, on devrait retrouver notre défense à 3 classiques avec Mexer, Koscielny et Pablo à gauche. A droite, c’est l’arlésienne depuis plusieurs mois mais avec les absences du groupe de Sabaly et de Cafu (en route vers l’aéroport), il n’en reste plus qu’un : Kwateng (le retour durable ?) A moins de l’énorme surprise Bellanova pour un dernier tour d’honneur avant un retour en Italie. Au milieu de terrain, Aït Bennasser (qui indique être maintenant à 100%) devrait être associé à Otavio surtout que Tchouaméni semble également sur le départ.

Des joueurs pas prêts pour le combat ?

Devant Kalu (pas dans le groupe et considéré comme trop nonchalant), la présence ou non d’Adli sur le terrain sera attendue. Pas évident qu’il soit considéré par Sousa comme un joueur capable d’endosser les nouvelles attributions de combattants demandé par le staff.

Hwang et De Préville ont le profil, Oudin a été recruté pour franchir un pallier et Briand semble posséder aux yeux de Paulo Sousa plus de garanties dans le jeu que Maja, même si les apparitions de ce dernier se font de plus en plus fréquentes.

2 – Principe 2 – Concentration et explosivité pendant 90 minutes !

La passe molle et en arrière de Youssef Aït-Bennasser qui a entraîné notre élimination à Pau n’a pas dû plaire à Paulo Sousa. Sa carrière, son niveau d’exigence ne peuvent se satisfaire d’une concentration passagère au milieu de trous d’air de plus en plus répétitifs. Chaque joueur devra prendre ses responsabilités et chaque manquement pourra entraîner une sanction. La plus légère, une soufflante du bord du terrain, la plus humiliante, une sortie prématurée comme celle d’Aurélien Tchouaméni face à Lyon.

Attention, nous ne connaissons pas encore complètement la réaction de son groupe par rapport à cette discipline. Soit les joueurs seront galvanisés par cette pression, soit ils seront complètement inhibés. Bordeaux est au pied du mur face à Nantes et nous aurons surement un début de réponse à ce questionnement.

3 – Principe 3 – Comprendre la réussite du 3-5-2… à l’extérieur

Nous pouvons faire le procès du 3-5-2 mais si on regarde son impact sur les matches à l’extérieur, on se rend compte qu’on est beaucoup plus à l’aise avec ce système hors de nos bases. Les copies rendues à Amiens, Toulouse et Nice par exemple sont parmi les plus abouties. Avec une possession du ballon moins grande que lors des matches à domicile et une position plus basse (qui facilite et renforce notre base défensive), les qualités de notre groupe sont plus visibles. Qualités d’explosivité en contre avec Nicolas De Préville, Hwang Ui-Jo et Samuel Kalu, plus d’espaces pour la créativité d’un Yacine Adli par exemple. Par contre le 3-5-2 semble plus lisible dans notre stade, en position d’attente la plupart des équipes passent au-dessus de notre milieu de terrain ou dans le dos de nos défenseurs pistons. Paulo Sousa n’aurait-il pas intérêt à varier entre deux ou trois systèmes en fonction des besoins spécifiques de notre championnat avec des équipes frileuses en déplacement ?

Faire perdurer son 3-5-2 et continuer la longue pédagogie de son assimilation en l’abandonnant à domicile.

Pour terminer, je vous propose 3 schémas :

– Le premier pourrait ressembler au 11 de Paulo Sousa

– Le second est une alternative (proche) toujours en 3-5-2

– Le dernier marquerait le retour du 4-4-2 à l’extérieur.

Et pour vous, quel sera le 11 de Paulo Sousa ?

Quel est le 11 que vous souhaiteriez voir apparaître, vers 16h, dimanche lors de la composition d’équipe d’avant-match sur Girondins4Ever ?